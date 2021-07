SESARAM vai criar consulta de Medicina das Artes Performativas

Uma das medidas no âmbito do protocolo “Artes na Saúde”, firmado entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira e o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. O SESARAM “compromete-se a criar a consulta de Medicina de Artes Performativas, envolvendo as diferentes especialidades, tendo em vista consultas médicas especializadas de avaliação e tratamento de patologias decorrentes da actividade musical de artistas profissionais, amadores e em formação (necessidades essas previamente estudadas na população”.

O protocolo, ontem firmado, aposta na cooperação nos seguintes âmbitos: Artístico – para a realização de intervenções musicais pelos alunos dos Conservatório com o objectivo de humanizar o ambiente hospitalar, salvaguardando que não se enquadram no âmbito terapêutico, reservado a profissionais com formação específica na área da arteterapia, musicoterapia, musico-medicina e psicologia da música; Científico – para a realização de um estudo sobre as principais doenças profissionais que afectam os artistas da Região Autónoma da Madeira, bem como, o perfil das suas necessidades de saúde; Assistência Clínica – para assegurar a resposta a necessidades assistenciais decorrentes do ensino profissional do artista (músico, actor, dançarino).

Os secretários de Saúde e Protecção Civil e de Educação, Pedro Ramos e Jorge Carvalho, respectivamente, congratularam-se com o protocolo que mostra que os serviços prestados pelas várias entidades regionais cumprem o seu propósito, o que criar melhores condições de vida para toda a população.