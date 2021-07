Defensor da Autonomia, Paulo Cafôfo criticou quem usa a Autonomia como “arma de chantagem artificial” e faz deste argumento para “guerrilha institucional com o Governo da República”.

Numa clara alusão ao poder regional, o deputado e presidente do PS Madeira denunciou “manipulações, negócios escuros e tentativas de assassinato de carácter”, assim como a “arrogância” e as diferenças que encontramos no discurso de quem sempre nos governou.

Considera que não estamos a aproveitar a Autonomia “para desenvolver a Região por inteiro”, ao contrário do PS, que defende mais mobilização e coesão: “O PS quer uma Madeira melhor”.

Paulo Cafôfo defendeu “outro rumo e novas formas de fazer política” assente “em princípios e não nos privilégios”, mas também “uma mudança estrutural”.

Naquele que foi até agora a intervenção mais extensa, o deputado socialista não deixou de acusar este Governo Regional de ter “medo” da fiscalização da Assembleia. Fez também referência às comunidades na diáspora, em particular à radicada na Venezuela.