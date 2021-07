Madeira vai receber workshop sobre ‘machine learning’

O BIESA – Bio-inspired Expert Systems and Applications Laboratory está a organizar a primeira edição do Madeira International Workshop in Machine Learning, evento inédito na Região, com interesse para as áreas de informática, gestão e análise de dados e afins.

O workshop vai decorrer durante as quatro manhãs entre os dias 27 e 30 de Julho, com o objectivo de abordar os fundamentos da implementação de aprendizagem automática (‘machine learning’), em Python, para redes neuronais.

O evento vai iniciar com os tópicos mais simples, avançando progressivamente para os mais avançados e actuais (LSTM e CNN), terminando com um desenvolvimento de uma aplicação Android para smartphones.

O BIESA é um grupo de investigação na área de aprendizagem automática, integrado no Interactive Technologies Institute/LARSyS, uma das unidades de investigação acolhidas na ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, composto por vários docentes universitários e investigadores internacionais.

Mais informações sobre o Madeira International Workshop in Machine Learning 2021 disponíveis [aqui].