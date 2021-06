Bónus fiscal dos Açores entra em vigor no dia da Madeira é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. A taxa normal de IVA passa a ser de 16% no arquipélago vizinho, que aplica o diferencial máximo permitido. Por cá mantém-se nos 22%.

Outro dos assuntos em destaque está relacionado com as vacinas, tendo sido notificadas 345 suspeitas de reacção em 200 mil vacinas. Dor muscular, seguida de dor de cabeça e febre são os efeitos secundários mais comuns comunicados pela Região ao INFARMED.

Relativamente à variante Delta, foram detectadas seis confirmações em 30 amostras analisadas em Junho.

Ainda no que diz respeito à covid-19, foram detectados 620 casos positivos nos 100 mil passageiros que fizeram testes no continente.

Fique ainda a par do caso Joe Berardo, suspeito de burla milionária, e da escola de condução da Madeira que foi obrigada a encerrar, tendo deixado alunos sem ‘carta’.

No que concerne à cultura, o destaque vai para o Funchal Summer Jazz, que está de regresso com oito concertos neste Verão.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira. Boa leitura.