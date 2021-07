JPP propõe criação de Núcleo Pediátrico no Hospital Dr. Nélio Mendonça

Numa missiva assinada por Lina Pereira, do Secretariado Nacional do JPP, é esclarecido que “a mudança de instalações do Centro de Desenvolvimento da Criança (CDC) do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como de outros serviços de terapia dos Centros de Saúde de São Roque e do Bom Jesus para o Centro de Saúde de Santo António têm sido alvo de várias críticas.”

É explicado que o SESARAM tem adiado a presença da presidente do Conselho de Administração na Assembleia Legislativa, que visa o esclarecimento das alterações verificadas no CDC. “Ao contrário do que tem sido apregoado pelo SESARAM, E.P.E., a deslocação destes serviços para Santo António tem implicado fortes constrangimentos, quer para os profissionais, mas, principalmente, para os pais e para as crianças que frequentam o CDC”, atesta.

O constrangimento deve-se, em parte, ao facto de, pelas especificidades que apresentam, estas crianças continuarem a ser acompanhadas por outros serviços que mantêm funcionamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Para o JPP os inconvenientes são vários: “a falta de estacionamentos, a realidade complexa da utilização de transportes públicos (que, para muitos pais, obriga à utilização de mais do que um autocarro), a distância do actual CDC aos serviços centrais cuja proximidade é fundamental, como é o caso do serviço de neonatologia, entre outros.”

Estas famílias que, por si só, enfrentam dificuldades diárias acrescidas, estão ainda mais condicionadas na gestão das suas agendas pessoais e profissionais. Lembramos a urgência neste tipo de intervenção, que deverá ser desenvolvida o mais precocemente possível, com vista ao saudável desenvolvimento da criança. Lina Pereira



A porta-voz do JPP considera “inadmissível que o SESARAM condicione a vida destas famílias”, obrigando-as a “saltitar de espaço, em espaço, muitas vezes a braços com cadeiras de roda e outros materiais de ajudas técnicas hospitalares e cujos pais apresentam vínculos laborais precários, o que empurra muitas famílias para a decisão de deixar de frequentar o CDC.”

Para a resolução do problema que apresenta, o JPP deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um diploma que propõe ao SESARAM, E.P.E. a criação de um núcleo pediátrico no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde esteja incluído o Centro de Desenvolvimento da Criança e outros serviços pediátricos, junto dos restantes serviços e terapias necessárias ao saudável desenvolvimento das crianças e jovens da Região.