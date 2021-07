ACIF organiza formação sobre Regime do IVA das transações Intracomunitárias de Bens, nos dias 14 e 15 de julho de 2021, entre as 9h30 e as 12h30. A formação é à distância e são seis horas (plataforma ZOOM).





A formadora será Ana Berga e esta acção é destinada a diretores financeiros, contabilistas. Interessa igualmente aos técnicos de contabilidade.

Tem como objetivo geral "dotar os formandos de conhecimentos sobre o Regime do IVA nas operações Intracomunitárias de bens.

Custo de participação: Associado ACIF-CCIM - 60 € | N/associado - 75 €