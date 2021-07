Administradas mais de 232 mil vacinas contra a covid-19 na Madeira

Até 4 de Julho, domingo passado, foram administradas na Região Autónoma da Madeira 232.172 vacinas contra a vocid-19, na campanha de vacinação iniciada a 31 de Dezembro de 2020.

As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19, de acordo com a alocação das vacinas à região. Do número total de vacinas administradas (232.172), 131.130 correspondem à administração da primeira dose e 101.042 foram segundas doses da vacina.

Assim, 40% da população residente tem já a vacinação completa e 52% uma dose da vacina.

Na semana em análise, foram administradas 22.210 vacinas, das quais 9.927 foram primeiras doses e 12.283 segundas doses de vacina. A destacar o facto de o concelho do Porto Moniz ter ultrapassado a taxa dos 70% da população residente com pelo menos 1 dose da vacina. O primeiro concelho a alcançar tal meta foi o Porto Santo.

Para esta semana será dada continuidade com a vacinação contra a covid-19, por toda a região, com destaque para o reforço de vacinação à população residente nos concelhos de Câmara de Lobos e Santa Cruz.