Nova ligação ao Curral das Freiras em concurso para elaboração do projecto

Pedro Fino subiu hoje até à freguesia do Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos, para recordar aquilo que já foi feito pela localidade e o que ainda está por vir, incluindo neste leque as ligações ao Estreito de Câmara de Lobos e ao Curral das Freiras, empreitadas que se encontram em fases muito distintas.

No entender do secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, "existem duas grandes obras há muito ansiadas pela população local e que terão um grande impacto na sua vida diária".

O governante falava em específico da ligação do Jardim da Serra à via expresso Câmara de Lobos/Estreito de Câmara de Lobos, "cujo contrato já foi assinado e aguarda apenas o visto do Tribunal de Contas para ir para o terreno". Uma via que "fará com que os condutores fiquem com uma alternativa mais curta, rápida e consideravelmente mais segura, com níveis de conforto mais elevados".

E temos ainda a Ligação do Jardim da Serra ao Curral das Freiras, "outra obra muito aguardada pela população e cujo concurso para elaboração do projecto está também a decorrer".

A par dos investimentos que têm sido feitos ao longo dos anos, estejam certos que o Governo Regional continuará a acompanhar de perto a população do concelho de Câmara de Lobos e da Freguesia do Jardim da Serra e a investir no seu desenvolvimento pleno, a nível de rede viária, infraestruturas de educação e saúde, lazer, apoio social e comunitário e ambiente. Pedro Fino

Ao assumir que conhece as principais necessidades e reivindicações da população, fruto também de uma "estreita articulação com a Câmara e as Juntas de Freguesia", enalteceu o "grande trabalho" realizado "em prol da população, sempre com vista a melhorar a sua qualidade de vida".

Daí que, para o presente mandato, esteja prevista a obra de reabilitação do complexo habitacional do Jardim da Serra, no âmbito programa de 'Reabilitação e Melhoria de Eficiência Energética', com "benefícios diretos para as famílias residentes, a nível de conforto e redução no consumo de electricidade e gás, com as consequentes poupanças mensais que isso acarreta".

O concurso de reabilitação do miradouro da Boca dos Namorados e áreas envolventes também já foi lançado e a melhoria do saneamento básico na freguesia será realizada através da colocação de um colector na via expresso, que levará os esgotos até à ETAR.

Além disso, Pedro Fino prometeu mais duas obras: a cobertura do polidesportivo e do estacionamento do Centro Cívico, outras reivindicações da população local.