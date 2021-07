Pedro Calado quer jovens formados em tecnologias

O candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, visitou empresas vocacionadas para as novas tecnologias de informação.

O cabeça-de-lista do projecto ‘Funchal Sempre à Frente’ garantiu que a CMF tem condições para liderar um processo neste sector, em conjunto com privados e a Universidade da Madeira (UMa), tendo como objectivo formar os jovens nestas áreas de competência, criando emprego qualificado que, segundo afirma, permite reter no Funchal o talento e exportar conhecimento a partir da nossa cidade.

“Nós queremos continuar através da CMF a fazer a aposta que até este momento o Governo Regional tem feito na juventude, na formação de quadros, numa área de serviços informáticos que, a partir da Madeira, exportam o seu ‘know how’ e o seu conhecimento para todo o mundo. Queremos desenvolver esse conceito também na autarquia em parceria com estas entidades privadas e com a UMa, para chegar a uma população mais jovem, cada vez mais cedo. Queremos orientá-los para a formação na Universidade da Madeira e dar condições para que tenham uma perspectiva de vida diferente, atraindo este investimento privado”. Pedro Calado

Na freguesia do Monte, a candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’ visitou a empresa ‘Asseco’. Uma empresa de Software e Serviços para o Sector Financeiro, detida por capitais estrangeiros que apostaram na Madeira e na formação de quadros.

O cabeça-de-lista considera que a aposta no conhecimento cientifico, muito na informatização, e na digitalização, faz com que os jovens a partir da Madeira tenham trabalho em todo o mundo sobretudo numa área tão importante como a informatização de serviços bancários, o conhecimento em novas áreas como o ‘blockchain’, como as bitcoins, moedas que hoje tem vindo a ser faladas no mundo informativo.

“Queremos dar uma perspectiva moderna, inovadora de conhecimento cientifico e sobretudo de muita formação para orientar os nossos jovens e terem a certeza que há saídas no mercado de trabalho, há perspectivas futuras de formação e de integração no mundo real do trabalho”, sublinha.