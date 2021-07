'Funchal Sempre à Frente' acredita que Junta de São Pedro precisa de dinamismo

Manuel Filipe é o candidato pela coligação PSD/CDS à Junta de Freguesia de São Pedro e garantiu, esta tarde, espirito de missão, uma equipa dinâmica e qualificada para mudar o rumo de São Pedro, bem como, melhorar a vida dos que vivem, dos que trabalham e dos que visitam a freguesia.

“Nós queremos dar apoio às famílias, com critérios justos e equitativos”, afirmou durante a apresentação da sua equipa nos Jardins da Fortaleza do Pico. Entre os objectivos da candidatura 'Funchal Sempre à Frente' está a dinamização da actividade juvenil e desportiva, “actualmente inexistentes” e o melhoramento de acessibilidades, às quais se juntam as actividades culturais e turísticas.

Manuel Filipe, actual presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, considera que São Pedro está votada ao esquecimento, "sem identidade e com uma população envelhecida". É com o objetivo de mudar o rumo e o destino da freguesia que aceitou o desafio lançado por Pedro Calado.

Sabemos que as competências das juntas são limitadas. Contudo, este facto pode ser ultrapassado com dinamismo, nunca esquecendo o quão importante será ter na liderança da Câmara do Funchal o Pedro Calado e a equipa da Coligação Funchal Sempre à Frente Manuel Filipe

O candidato compromete-se a dar outra dinâmica à Junta, ouvindo a população, os empresários e os investidores, tendo em vista ajudar e resolver os pequenos e os grandes problemas dos fregueses.

Manuel Filipe considera que, actualmente, ”não existe equipa, nem executivo e a culpa só pode ser imputada ao seu presidente e à sua conduta. Não há rigor na atribuição dos apoios concedidos, não existe respeito pela Assembleia de Freguesia e os representantes do povo aí presentes. Nem os vários alertas de todas as forças da oposição e as rusgas efetuadas pela Polícia Judiciaria às instalações da Junta alteraram esse rumo e esse registo”, criticou o cabeça-de-lista, sublinhando que em 8 anos, São Pedro “mudou para pior”.

O candidato lançou críticas também ao actual executivo da Câmara Municipal, que acusa de falta de investimento nessa freguesia. “O melhor exemplo da inércia desta autarquia em São Pedro é a reabilitação urbana do edifício da ‘Felisberta'. Foi a bandeira da reabilitação urbana da coligação ‘Confiança’ na campanha de há quatro anos, hoje encontra-se exatamente na mesma, degradada”, denunciou Manuel Filipe.

Pedro Calado diz que apoios sociais são para manter, mas com regras

O cabeça-de-lista da Coligação ‘Funchal sempre à frente’, Pedro Calado, defendeu um projecto diferente para a cidade com base na protecção ao investimento, no crescimento, no apoio à causa social, de modo a salvaguardar aqueles que têm pouco.

Foi na apresentação da equipa à Junta de São Pedro que Pedro Calado esclareceu que os apoios sociais vão continuar, mas com regras e sem vícios. “Vamos continuar apoiar os jovens, as famílias que não têm forma de sustento. Não vamos apoiar quem não quer trabalhar”, sublinhou.

O candidato promete também uma outra postura autárquica, pois constata que actual gestão da Câmara vira costas ao essencial, quando “não quer resolver problema nenhum e faz gala em criar problemas à governação para a cidade”, esclarecendo que ao dar um passo em frente para resolver os problemas encontra “um obstáculo e uma parede do outro lado que faz gala em dizer que não quer resolver os problemas com o governo”. Recorreu ao exemplo do que se passou na Horários do Funchal, " em que a vida da empresa teve em suspenso tudo porque a CMF se recusou a assinar um contrato de gestão pública de transportes".

”Quando chegarmos à presidência da CMF podem ter a certeza que a primeira coisa a fazer é abrir as portas a todas as entidades do governo regional. Hoje nós temos que trabalhar em conjunto em sinergia com toda a gente, não é por uns de costas voltadas para os outros. Isso já não funciona. Nós temos que trabalhar em equipa, nós estamos hoje a trabalhar com dois partidos. Há que dar a volta e estar na vida de uma forma diferente”. Pedro Calado

Pedro Calado voltou a criticar a "desastrosa gestão camarária da coligação no poder no Funchal", dando como exemplos o trânsito caótico, a falta de planeamento, de água e de limpeza das ruas.

O candidato da coligação PSD/CDS à Assembleia Municipal, José Luís Nunes, reconhece a capacidade de trabalho de Pedro Calado, a sua visão estratégica para organizar uma casa que considera desgovernada.