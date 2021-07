'Funchal um Novo Rumo’ apresentou candidatura esta manhã

A candidatura independente do Partido Popular Monárquico (PPM) à Câmara Municipal do Funchal, ‘Funchal um Novo Rumo’, encabeçada por Américo Silva Dias, foi apresentada esta manhã.

Na ocasião, Américo Silva Dias centrou-se em temas muito urgentes para a cidade do Funchal, que carecem de resolução urgente.

Da lista apontada, destaque para a salvaguarda dos interesses dos funchalenses e do meio ambiente municipal.

O candidato afirma que a cidade se está a desviar para caminhos perigosos sem retorno, nomeadamente em questões de segurança, aproveitando a ocasião para criticar a intenção de o executivo socialista que lidera actualmente a Câmara do Funchal em fechar parte do acesso à Praia Formosa, que aponta como a única praia de acesso livre aos cidadãos.

No que toca às questões ambientais, Américo Silva Dias, deu conta do “descuido vergonhoso” em que se encontram os jardins do Funchal, bem como a “parca recolha de lixo”, o “mau funcionamento das ETARS”, que por vezes, criticou, fazem descargas directas para o mar. Dos temas elencados, nota ainda para a “reabilitação urgente dos bairros sociais pertencentes à Câmara”.