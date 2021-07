“Programa de Recuperação de estradas deve chegar a toda a ilha”, defende Nuno Batista

“Tanto do ponto de vista da comodidade e conforto das populações quanto da imagem que importa passar do Porto Santo a quem nos visita, é fundamental que o Programa de Recuperação de Estradas e Passeios, em curso pelo actual executivo municipal, seja alargado a outras zonas que não estavam inicialmente previstas e é isso que iremos apresentar, na nossa candidatura” afirmou, hoje, o candidato pela coligação PSD/CDS Nuno Batista, sublinhando a importância de fazer chegar, a toda a ilha, melhores condições em termos de acessibilidades e saneamento básico.

Nuno Batista que, a este propósito, sublinha ter várias indicações recolhidas nas acções levadas a cabo no terreno de situações “que podem e devem ser integradas neste Programa”, estando, neste momento, precisamente a fechar esse levantamento.

“Temos estado com a nossa população a aferir necessidades que existem por colmatar porque, dentro das grandes linhas orientadoras da nossa candidatura, é essencial que tenhamos em conta as necessidades básicas e aquilo que realmente melhora a vida e o quotidiano dos nossos munícipes”, explica o candidato pela coligação 'Acredita Porto Santo' que reitera estar a apresentar propostas que, além de visarem esse objectivo, valorizam e têm como base o bom trabalho já realizado a favor da população, reforçando-o e ajustando-o àquilo que as pessoas esperam para os próximos quatro anos”.

Paralelamente, fundamenta o candidato, “é também importante que saibamos planificar, muito bem e em coordenação com as entidades regionais, o trabalho que temos a fazer para o futuro, de modo a evitar duplicação e a garantir que, com os mesmos recursos, cheguemos a mais pessoas”.

Nuno Batista que, por fim, apela a que todos os porto-santenses continuem a apresentar as suas propostas – quer presencialmente quer através das plataformas criadas para esse efeito, pela sua candidatura – de modo a que o programa a apresentar em breve “seja o mais completo e equitativo possível”, lembrando que o projeto que assume para as próximas eleições “só faz sentido se realmente espelhar a vontade e o compromisso de todos e com todos os porto-santenses”.