Rali Vinho da Madeira 2021 conta com apoio da CMF no valor de 27.500 euros

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, oficializou, esta sexta-feira, 30 de Julho, a assinatura do protocolo de colaboração entre a autarquia e a organização do Rali Vinho da Madeira, numa renovação da parceria anual estabelecida com o Clube Sports da Madeira para a realização da prova rainha do automobilismo madeirense. A Vereadora Dina Letra, que tutela o pelouro do Desporto na CMF, e Paulo Fontes, Presidente do CS Madeira, estiveram igualmente presentes na cerimónia.

Os últimos dois anos foram vividos num contexto de pandemia, mas se para algumas pessoas era mais confortável atirar a toalha ao chão e deixar morrer algumas daquelas provas que são cartazes de referência para o Funchal, para este Executivo o caminho passou por nunca baixar os braços e por estar sempre ao lado das associações desportivas que elevam para um patamar nacional e internacional a nossa cidade. Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal

“A CMF é uma entidade que mantem os seus compromissos para com o desporto mesmo nos momentos mais difíceis. Como tal, e em consonância com o que já tinha feito no ano passado, está a assinar um protocolo de apoio financeiro com o Clube Sports da Madeira, no valor de 27.500 euros, para a realização da mais emblemática prova de rali da Região, ao qual acresce também um conjunto de apoio logístico”, salientou.

O autarca lembrou o repto lançado ao presidente do Clube Sports da Madeira e à comissão organizadora do Rali, no sentido de que a prova realizada na Avenida do Mar passe a chamar-se 'Super Especial da Cidade do Funchal' e, por sua vez, a classificativa do Chão da Lagoa passe a designar-se por 'Parque Ecológico do Funchal'. “Numa perspectiva de relevar o nome e a marca da cidade do Funchal internacionalmente, aliando o nosso património e todo o potencial de lazer e de desporto que o parque tem.”

Na edição deste ano e devido às condições de segurança estas duas passagens pela baixa da cidade e pelo Chão da Lagoa não se vão concretizar. No entanto, o edil funchalense acredita que “conseguiremos manter o rali ao nível da excelência dos últimos anos, que nós tem permitido oferecer a todos os funchalenses e madeirenses um grande espectáculo automobilístico.”

Miguel Silva Gouveia relevou ainda o trabalho da equipa municipal afecta ao Departamento de Desporto que tem colocado ao serviço da cidade, mesmo com recursos limitados, toda a sua disponibilidade e empenho, e que permitiu que hoje o Funchal “seja um Município Amigo do Desporto e reconhecido também pela APOGESD pelas boas práticas desportivas durante a pandemia.”