O Governo Regional apoia a realização do 'Rali Vinho da Madeira', organizado pelo Club Sports da Madeira, que constitui o maior evento automobilístico sócio desportivo que se realiza na Madeira há seis décadas.

É desta forma que o secretário regional de Turismo e Cultura começa a sua mensagem sobre o evento que vai para a estrada na próxima semana.

Eduardo Jesus destaca a "forte ligação" que esta prova tem com os residentes, além de constituir "um polo de animação turística", bem como o seu contributo para a economia regional.

O rali, para além dos contributos vindos do exterior para a economia regional, tem também a particularidade de vitalizar negócios espalhados pela ilha por onde passam os automóveis de competição, tal o número de aficionados que o seguem ano após ano.

O governante com a pasta do Turismo sublinha ainda o impacto que o Rali tem na promoção do destino Madeira: