Rali Vinho Madeira 2021 palco da estreia nacional e regional de vários modelos

O Rali Vinho da Madeira de 2021 será palco da estreia nacional e regional de vários modelos.

A prova madeirense foi várias vezes escolhida, por equipas ou mesmo marcas, como cenário dos primeiros quilómetros em competição de muitas viaturas.

O evento organizado pelo Club Sports da Madeira serviu mesmo à estreia mundial de dois modelos.

Depois de algumas participações, ainda equipado de carburadores, o Lancia 037 Rally Evo 1, já equipado de injecção, e com importantes alterações na carroçaria, fez a sua estreia em competição no Rali Vinho Madeira de 1982 com Andrea Zanussi ao volante. O italiano acabou desistindo devido a problemas de motor no carros da equipa Jolly Club e com as cores da Totip.

Já mais recentemente, em 2012, outra viatura a fazer a sua estreia na ilha foi o Lotus Exige R-GT. Desenvolvido por uma estrutura italiana, o modelo britânico surgiu como vaitura de segurança em Ypres mas debutou em competição na Madeira com Bernardo Sousa ao volante. O piloto desistiu logo no começo da prova devido a acidente e o projeto acabou por ser abandonado.