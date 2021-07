Alerta de tsunami no Pacífico após terramoto de 8.2 no Alaska

Um sismo de magnitude 8,2 foi hoje registado ao largo da península do Alasca, indicou o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS), levando as autoridades norte-americanas a emitir um alerta de tsunami.

O sismo ocorreu a cerca de 100 quilómetros a sudeste da localidade de Perryville, acrescentou o USGS.

O alerta de tsunami abrange o sul e a península do Alasca, que faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica entre o golfo do Alasca e a península russa de Kamchaka.

Em 27 de março de 1964, um sismo de magnitude 9,2 abalou a região de Anchorage. Prolongou-se por vários minutos e desencadeou uma onda destruidora ao longo de toda a costa ocidental norte-americana, causando mais de 250 vítimas.