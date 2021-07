CDS alerta para problema de estacionamento na Praia Formosa

A vereadora do CDS eleita à Câmara Municipal do Funchal alerta para um problema que se arrasta há 8 anos. Em causa está o estacionamento na zona da Praia Formosa e as declarações foram prestadas após a reunião de Câmara, que se realizou esta tarde.

Ana Cristina Monteiro lembrou que, com "a chegada de mais um verão, os funchalenses continuam à espera de uma resolução para o problema do estacionamento". "Este é um problema que se vem arrastando há 8 anos, desde que a família proprietária do espaço reivindicou o seu direito e desde então não há estacionamentos disponíveis para os utilizadores da praia", indica.

Em breve será discutido o Plano de Pormenor para esta área, mas, no entender de Ana Cristina Monteiro, essa não pode servir de justificação à inércia que temos visto nos últimos anos.