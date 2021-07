Mosquito da dengue motiva novo alerta na Madeira

O mosquito da dengue motiva novo alerta. A densidade populacional de Aedes aegypti tem crescido nas últimas semanas devido ao calor na Madeira e a subdirectora regional da Saúde apela à população para que elimine criadouros. Esta é a notícia que figura na página 7 e é manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Município já lançou fibra óptica para videovigilância nas ruas. Já há 'luz verde' para a instalação de 65 câmaras fixas e 16 rotativas em 38 locais públicos da baixa da cidade. O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, visita hoje a Região sob pressão política e contestação dos polícias. Leia tudo nas páginas 12 e 13.

A Pandemia reduz produção agrícola. Esta é a conclusão do Instituto Nacional de Estatística, que pode conhecer na página 6. As cinco principais culturas registaram quebras de 7% em 2020, sendo que a batata e a batata-doce foram as mais penalizadas.

A sondagem acentua duelo no Funchal e as coligações PSD/CDS e Confiança só concordam no que falta fazer. De acordo com os inquiridos, o trânsito na cidade é o principal problema apontado pelos inquiridos. Saiba mais nas páginas 2 e 3.

Olhando para as autárquicas, o novo acesso divide curraleiros. Os pormenores estão na página 5.

