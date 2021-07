Trânsito intenso mas sem complicações

Bom dia.

Nesta quinta-feira o trânsito flui com a normalidade de uma manhã de dia útil. Regista-se elevado volume de veículos na Via Rápida, com algumas zonas de abrandamento, e congestionamento nos acessos e principais vias da cidade do Funchal.

Na Via Rápida há a registar alguma concentração de veículos na Boa Nova e na Ponte do Ribeiro Seco. Ainda assim, as zonas ‘vermelhas’ concentram-se na própria cidade do Funchal. Há congestionamento, como habitualmente, nos principais acessos à cidade, junto às ribeiras e à volta da rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça.



Foto Google Maps



Conduza preventivamente, respeitando os limites de velocidade e distâncias de segurança, e com atenção às potenciais alterações neste quadro de trânsito da manhã desta terça-feira.