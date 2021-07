Muito trânsito mas sem demoras ou congestionamentos

Bom dia.

O trânsito a esta hora no eixo Câmara de Lobos - Santa Cruz, com Funchal pelo meio e para onde confluem a grande maioria das viaturas que circulam na Via Rápida, está neste momento sem demoras ou congestionamentos.

Num dia de sol, apesar de parcialmente nublado, a única zona mais problemática a esta hora da manhã está fora desta área, já nas proximidades do Aeroporto da Madeira e até ao Caniçal, uma vez que chove e o piso está muito molhado, o que acarreta algumas cautelas acrescidas ao volante.

Ainda assim, qualquer condutor que saia para a estrada sabe as responsabilidades, pelo que apesar do trânsito mais moderado neste mês de Julho e que irá ser ainda mais frequente durante o tradicional mês de férias, Agosto, nunca é demais relembrar as cautelares medidas de condução defensiva, tais como velocidade moderada e regulada conforme a zona, distância de segurança para a viatura da frente e atenção à dinâmica do trânsito.