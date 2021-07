Trânsito fluído neste início de quarta-feira

Bom dia.

Apesar da intensificação do tráfego automóvel após as 8 horas desta manhã de quarta-feira, a esta hora não há grandes entraves nas estradas e, pode-se dizer, que o trânsito flui com alguma facilidade nos principais acessos e estradas da Madeira.

Foto Madeira-web.com

Nomeadamente no Funchal, para onde convergem a grande maioria dos carros nesta 'hora-de-ponta', os habituais pára-arranca nos semáforos são o máximo que um condutor mais atento e com sentido pode esperar nesta manhã de já algum calor, tal como previsto.

Efectivamente, tirando umas obras de manutenção na Ponte do Porto Novo, levadas a cabo pela concessionária da via rápida, a ViaLitoral, que decorrem numa extensão de 200 metros (entre o km 25.6 e 25.4) no sentido Machico - Ribeira Brava, sem efeitos práticos no trânsito, não há grandes notas de realce ou preocupação.

Mesmo os habituais 'pontos quentes' de entrada ou saída daquela estrada, não há neste momento sinais de problemas para quem está ao volante ou vai colocar-se a caminho.