Trânsito congestionado neste início de semana

Bom dia.

Há várias zonas congestionadas na via rápida no início desta última semana de Julho. Entre a Boa Nova e o nó da Saída Oeste, no sentido Santa Cruz-Ribeira Brava, são diversas as zonas de abrandamento que marcam o percurso.

Para além destes focos vermelhos, é preciso dar atenção também aos principais acessos à cidade do Funchal, bem como à subida de Santa Rita, que também já está no ‘laranja’.

Foto Google Maps



O alerta vai, ainda, para algumas zonas ‘vermelhas’ no Funchal, sobretudo junto às principais ribeiras da cidade.

Conduza preventivamente, respeitando os limites de velocidade e distâncias de segurança, e com atenção às potenciais alterações neste quadro de trânsito da manhã desta terça-feira.