Terá ocorrido um acidente na via rápida na zona de São Gonçalo, que está a congestionar fortemente o trânsito, no sentido Santa Cruz-Funchal. A Polícia de Segurança Pública já tem conhecimento do acidente.

Foto Via Litoral



O congestionamento prolonga-se até ao Caniço, ‘entupindo’ inclusive as zonas de acesso à via rápida neste local.