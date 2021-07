Perda da população, justiça e educação em destaque nos jornais

Os principais jornais portugueses apresentam hoje nas capas como tema principal os resultados preliminares dos Censos 2021, divulgados ontem. Mas não só, além dos desportivos com os habituais destaques ao futebol, a maioria tem temas do dia a dia, tais como a justiça e a educação como machetes.

Assim, no Correio da Manhã pode-se ler:

"Salgado alega demência para evitar julgamento" e acrescentado com "Tem lapsos de memória e falhas e raciocínio"; "Defesa pede perícia médica do foro neurológico"; "Apresenta quadro de 'declínio cognitivo'" e "Situação pode impedir presença nos casos BES e EDP"

Também a "Investigação a Proença (de Carvalho) procura rendimentos ocultos" e "Vieira suspeito de doze crimes", além do madeirense Cristiano "Ronaldo: 15 dias para mudar a marquise", complementado com "Câmara abre processo de contraordenação por obra ser ilegal".

O tema da "Pandemia: Restaurantes perdem 5 mil milhões" e "Procura bloqueia marcação da vacina para maiores de 18 anos" não falha, bem como as eleições "Autárquicas: Lista de Moedas leva a demissão no CDS".

Os casos de polícia também: "GNR questiona fabricante: Relatório ao acidente de Sara preso por informações da marca"; "Criança de 12 anos: Salta para o rio e morre à frente dos amigos".

Bem como o futebol: "FC Porto e Roma empatam (1-1): Confusão no duelo Sérgio-Mourinho"; "Empurrões com técnico dos Dragões ao barulho"; "Supertaça: Corrida aos bilhetes para a final" e "Sporting e SP Braga com 3.600 ingresso cada".

Na revista Visão há outros temas mais genéricos:

"Golpadas milionárias com apelido Gulbenkian"; "Mário Ferreira 'O segredo de qualquer negócio é comprar barato'"; "Imobiliário Procura de casas cresce no Algarve" e "Livros de verão. As escolhas de 14 figuras da política, economia, cultura e ciência".

No jornal Público ainda que destoando, não deixa de abordar a actualidade:

"60 anos da Guerra Colonial Mustafah Dhada escreve sobre Wiriyamu e apela a uma comissão de verdade e reconciliação" é o destaque, além de outras chamadas: "Centeno derrotado na comissão de inquérito ao Novo Banco"; "Recolher obrigatório e limitação horária nos restaurantes deve acabar hoje"; "Presidente da Cáritas Rita Valadas: 'A crise social ainda não chegou'"; "Apoio não renovado Governo nega 2,5 milhões aos produtores do Douro"; "Infra-Estruturas. Ministro quer agora a rodovia a financiar a ferrovia" e "Otelo. Num funeral sem figuras do Estado, houve vivas ao poder popular".

Não deixam de abordar os "Censos 2021. Num país a perder população, devia-se 'olhar o exemplo de Braga', diz investigador" e ainda ao "Cabo Delgado. A guerra por procuração da França: Macron estará a pagar contingente ruandês"

No Jornal de Notícias dão outra abordagem mas os mesmos assuntos da actualidade:

"Afogamentos nos rios foram mais do dobro dos ocorridos no mar" em termos sociais; "Roma 1-1 F.C. Porto Amigo empata amigo" e "Supertaça. Público com pulseira sanitária no acesso ao estádio" no desporto; a "Covid-19 Bares exigem as mesmas regras dos restaurantes" não falta e, obviamente, os "Censos 2021. Portugal agrava inclinação demográfica para a faixa litoral"

Mas também a economia com "Energia. Futuros apagões darão direito a descontos na eletricidade", a justiça com "Luís Filipe Vieira. Juiz nega caução por duvidar do valor das ações do Benfica" e os transportes com a "Ferrovia. Governo quer estradas a financiar novos comboios".

No Diário de Notícias a grande manchete em letras garrafais: "Portugal perdeu 200 mil pessoas" e acrescenta: "Censos 2021. Algarve Região foi a que mais cresceu em termos populacionais: 3,7%"; "Lisboa. Área Metropolitana da capital foi a segunda a recuperar melhor: 1,7%"; "Alentejo. Zona geográfica onde sumiram mais pessoas: -6,9%" e não deixam de notar que a "Madeira. Arquipélago registou a segunda pior descida: -6,2%".

Os casos de polícia sobre o "Líder nacional de operações da PSP 'Indicadores de segurança de Portugal são uma vantagem e um inconveniente", a governação com "Investimento: Pedro Nuno Santos quer estradas a financiar linhas de comboio" e "Conselho de Ministros. Governo prepara início da 'libertação total' da pandemia"; e ainda o desporto, no "Basquetebol. Na madrugada, Neemias pode tornar-se o primeiro português na NBA" e as artes com o "Cinema. Estreias da semana. Da morte de Estaline à solidão do povo, mais para ver".

No Inevitável é a Educação em foco. "Ensino Superior. Abandono de milhares de alunos leva a perda de 37 milhões de euros em propinas", escrevem. Mas também abordam as próximas eleições: "Candidata à AML pela coligação de Moedas ataca líder do CDS-PP" e em "Aveiro. Conselho de Jurisdição confirma nega a Ribau Esteves".

Os casos de justiça com um "Jovem faz crowdfunding para julgamento de assédio sexual" no país e lá fora, como é no "Reino Unido. Mais de 700 crianças foram alvos de abusos entre 1960 e 1990". E, naturalmente, os "Censos. Portugal perde população pela primeira vez em 50 anos", mas também "Otelo Saraiva de Carvalho. O último adeus ao homem que comandou Abril". Como é habitual, a "Covid. Governo apresenta novo plano para levantar restrições" não sai das capas, mesmo que de forma indirecta como é o casos dos "EUA. O assalto ao Capitólio relatado por quem o enfrentou"

No jornal especializado Negócios são os "Censos 2021 - População residente em Portugal 10.347.892", mas também outros temas económicos: "Há pensões na CGA que chegaram a levar 10 meses a serem pagas"; as "Aquisições vão puxar pelas contas da Greenvolt" e os "Advogados Reestruturações e fusões animam o setor jurídico".

Assunto dos transportes com a "Infraestruturas Mota e Vinci limpam dívida da Lusoponte" e ainda a "Robinhood entra em bolsa ao colo das redes sociais". Temas como "Powell dá mais um passo para retirar estímulos monetários" e "#Os mais poderosos 2021 #44 Lidera um dos regulados cujos poderes reforçou, está a acabar o seu mandato e sai pela porta da frente. #43 Já não exerce funções executivas, mas a sua história no meio em que se insere ajuda muito", deixa em aberto na rúbrica já tradicional.

Finalmente os desportivos, o Record dá destaque ao futebol do Sporting com "Ugarte é leão", sendo "Oficializado após acerto de detalhes e testar negativo à covid-19"; "Sporting paga 6,5MEuro por 50 por cento do passe mais bónus" e "Médio assina por cinco anos".

À beira da disputa da primeira prova da época, naturalmente é tema de destaque: "Amorim avisa: 'Agora é que vai começar a contar'" e "As lágrimas de Antunes na despedida no balneário"; "Jovane fica - Pré-época com sete golos e boa condição física tiram avançado do mercado" e "João Pinheiro é o árbitro da supertaça" são as chamadas.

Não esquecem os outros dois grandes: "Benfica: Jesus com três centrais na Rússia"; "Sistema mais trabalhado pelo técnico"; "Atitude de Gabriel irrita JJ - é o único a treinar sozinho"; "Samaris discute rescisão"; "Nice e Eintracht na luta por Vinicius". E FC Porto: "Empate e confusão no Algarve"; "'Sérgio Conceição: 'Estou muito contente com os jogadores'".

No O Jogo o destaque vai precisamente para este último. "Patrício no baile de João Mário", "Guarda-redes de Mourinho travou série de vitórias portistas, mas a nota artística foi alta" e "FC Porto 1-1 Roma: Vitinha e Francisco Conceição cozinharam o empate" ou "Sérgio Conceição: 'Estou muito contente com os jogadores'".

Mas não se esquece os outros dois, nem os Jogos Olímpicos: "Tóquio 2020: Nadadora Ana Catarina Monteiro terminou em 11º lugar e só é batida pelo histórico Yokichi - A 2.ª melhor de sempre", por exemplo. "Braga: TAD fugiu ao novo caso Palhinha"; "Benfica: Operação Spartak arrancou"; "SAD anuncia investigação à atuação de Vieira"; "Miguel Ribeiro admitiu ter recusado a Luz" e "Sporting: Amorim nega ataque ao mercado"; "Entretanto, Famalicão assumiu acordo iminente por Ugarte"; "V. Guimarães: Rejeitada proposta italiana por Sacko" e "Mercado: P.Ferreira oficializou regresso de Antunes" ou, ainda, "Estoril: Garante Francisco Geraldes e Zozulya" e "Belenenses: Médio Ludovik (ex-Famalicão) tem acordo e já está em Lisboa para assinar", abordam outros clubes também.

O jornal A Bola vai e Benfica e diz que "Everton livre para Moscovo", pois o "Brasileiro tem mantido e forma no Seixal e até trabalhou com bola" e "Acaba isolamento no domingo e pode ser 'reforço' para ataque à Champions". Também falam dos "Votos das eleições recontados no sábado" no clube realizadas em Novembro do ano passado. Também, directa e indirectamente, o Sporting: "P.Ferreira: Antunes rescinde com o Sporting e volta a 'casa'"; "Sporting: 'Estamos felizes com a equipa de temos', Ruben Amorim" e o "FC Porto: Só Vitinha bateu Patrício", com o "Guardião português foi gigante e dragão apenas evitou derrota no fim" e a "Roma 1-1 FC Porto: Houve homenagem a Moutinho... e também confusão (jogo esteve interrompido)". Mas não esquecem os "Jogos Olímpicos: A tristeza de Bárbara Timo e o cavalo que não tem preço".