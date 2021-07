Rua 5 de Outubro encerrada amanhã ao trânsito

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que será necessário encerrar ao trânsito, amanhã, a Rua 5 de Outubro, entre a Ponte de Pau e a Ponte do Til, devido a constrangimentos causados por uma caixa de electricidade de alta-tensão, que se encontra no eixo da via.

Em causa a empreitada iniciada hoje, na Rua 5 de Outubro, na freguesia de São Pedro, respectiva às 'Redes de distribuição de água e redes de drenagem de águas pluviais e residuais do Bairro dos Moinhos', que vai durar até ao próximo dia 30 de Julho.