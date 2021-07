Juniores do Nacional estreiam-se com o Belenenses

Decorreu esta tarde, na Cidade do Futebol, o sorteio da primeira fase do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Sub-19 para a época de 2021/2022, que vai ser disputado por 24 clubes, divididos por série norte e série sul, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica.

Na edição de 2021/2022 a formação madeirense do CD Nacional volta a integrar a série sul, juntamente com as formações do Estoril Praia, Benfica, Vitória FC, Os Belenenses, Sporting, Vilafranquense, Alverca, Académica de Coimbra, Amora, Sacavenense e União de Leiria.

Na primeira jornada, que está agendada para o próximo dia 7 de Agosto o conjunto nacionalista irá medir forças com o Belenenses, fora de portas, enquanto na ronda seguinte, acontece a estreia no Cristiano Ronaldo Campus, diante do Vilafranquense.

Eis as jornadas:

1.ª jornada e 12.ª jornada

Belenenses - Nacional

2.ª jornada e 13ª jornada

Nacional - Vilafranquense

3.ª jornada e 14.ª jornada

Ac. Coimbra - Nacional

4.ª jornada e 15.ª jornada

Nacional - Sacavenense

5.ª jornada e 16.ª jornada

Estoril Praia - Nacional

6.ª jornada e 17.ª jornada

Nacional - Vit. Setúbal

7.ª jornada e 18.ª jornada

Sporting - Nacional

8.ª jornada e 19.ª jornada

Nacional - Alverca

9.ª jornada e 20.ª jornada

Amora - Nacional

10.ª jornada e 21.ª jornada

U. Leiria - Nacional

11.ª jornada e 22.ª jornada

Nacional - Benfica