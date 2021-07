A dupla de árbitros internacionais de andebol, os madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, fazem amanhã a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, dirigindo o encontro do grupo B em femininos, partida que vai colocar frente a frente a Rússia e o Brasil, onde relembremos, alinha a pivot Livia Ventura, andebolista do Madeira Andebol SAD.

A dupla madeirense, cumpre a sua segunda presença em Jogos Olímpicos depois do Rio 2016.