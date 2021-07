Nacional vence Pevidém em jogo de preparação

O Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol, venceu hoje o Pevidém, do terceiro escalão, por 1-0, em jogo particular, disputado em Freamunde.

Perante uma equipa da Zona Norte da Liga 3, o avançado internacional hondurenho Bryan Róchez marcou o tento solitário do confronto, aos 89 minutos.

Este foi o último teste da equipa treinada por Costinha antes do regresso ao Funchal, no final do dia de hoje.

O Nacional efectuou um estágio em Penafiel, entre 16 e 21 de Julho, tendo realizado vários jogos de preparação, que se saldaram por uma derrota, ante o Sporting de Braga B (1-0), duas vitórias, diante do Boavista (2-0) e Pevidém SC (1-0), e um empate, com o Leixões (1-1).

O Nacional vai ter o primeiro jogo oficial no dia 25 de Julho, frente ao primodivisionário Estoril Praia, no Estádio da Madeira, às 18:00, a contar para a primeira fase da Taça da Liga.