Piloto Ricardo Gonçalves entra na competição ao volante de um Renault Clio Rally5

Ricardo Gonçalves estará na próxima edição do Rali Vinho da Madeira ao volante de um Renault Clio Rally5, naquela que será a primeira participação do modelo na ilha.

A expectativa é grande. Terei também a novidade de dispor de um carro pronto a correr e estarei no seio de uma equipa que dá garantias. Já 'namoro' o Rally5 há cerca de dois anos e, apesar de ter tentado correr com a viatura em 2020, ainda não tinha conseguido. Este carro tem boa performance e está na base da nova hierarquia e nomenclatura da modalidade. Deverá ter prestações idênticas às dos 'antigos' R2 pois dispõe de um bom motor, transmissão e suspensões. Estou esperançado em poder usufruir desta experiência e num bom resultado, o mais à frente possível. Ricardo Gonçalves, piloto madeirense

Gonçalves iniciou-se nos ralis em 2007 com um Toyota Starlet e passou para um Toyota Yaris no ano seguinte e viria posteriormente a conquistar a vitória na competição monomarca com o modelo. Entre 2015 e 2019 esteve quase sempre ao volante de um Citroën C2 R2 e alcançou vários bons resultados na sua classe. Em 2021 já utilizou dois modelos e se desistiu, devido a avaria com um Renault Clio RS na Ribeira Brava, conseguiu completar o Rali do Marítimo com um Citroën Saxo.