700 elementos da PSP garantem segurança no RVM 2021

A equipa operacional do rali, em conjunto com a PSP e a Protecção Civil, acertaram os detalhes sobe a operação de segurança na estrada esta segunda-feira, 26 de Julho, no Centro Operacional do RVM 2021 instalado na Escola Horácio Bento de Gouveia.

A circulação de viaturas e a concentração do público durante os dias do rali, foram temas debatidos entre a direcção da prova e os elementos da polícia que este ano, vai disponibilizar por vários turnos de serviço cerca de 700 efectivos.

Apesar do rali manter praticamente o mesmo figurino, a grande preocupação continua a ser a circulação de viaturas e do público.

O desfile programado para 5 de Agosto, ao início da noite, vai implicar o fecho de uma das vias da Avenida do Mar e das Comunidades, em simultâneo com a Avenida Sá Carneiro, onde será de novo montado o Parque de Assistências, uma alteração relativamente à prova de 2020.

Numa breve abordagem ao itinerário da edição 2021 do RVM, o subintendente da PSP Fábio Castro, alertou para a particularidade dos locais onde se realizam a 10.ª e 14.ª PEC’s na Ponta do Sol e a 9.ª e 13.ª PEC’s em Câmara de Lobos onde vai ser necessário ter uma especial abordagem em termos de Segurança do Rali.

Presente no auditório da HBG estiveram elementos da direcção da prova e das equipas de segurança na estrada, que também tiveram uma participação activa nesta reunião, onde mais uma vez comprovou o excelente grau de interacção entre o RVM e o Comando Regional da PSP.