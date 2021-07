Alexandre Camacho terá o número 1 na porta do Skoda Fabia Rally2 Evo

A dupla Alexandre Camacho e Pedro Calado terá o número 1 na porta do Skoda Fabia Rally2 Evo na sua participação no Rali Vinho Madeira. A apresentação da lista de inscritos decorre na próxima quarta-feira, mas de acordo com o documento proposto pelo Club Sports da Madeira, esse será o número da dupla.

Esta numeração fica a dever-se ao facto de o piloto madeirense ser o único presente no evento com notoriedade FIA. Camacho adquiriu esse estatuto ao vencer em 2018 o FIA European Rally Trophy, cuja final teve nesse ano como palco o Rali Casinos do Algarve, e será detentor desse estatuto até 31 de Dezembro de este ano.

"A lista de pilotos com prioridade nos ralis regionais da federação internacional é um documento do qual constam apenas 43 condutores de todo o mundo e são poucos os países que são representados nesse rol por mais do que um piloto. Portugal, como a maior parte das nações, só é representado no documento pelo piloto madeirense", explica nota da organização.