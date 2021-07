Museu Henrique e Francisco Franco recebe 'Música nos Museus'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dinamiza no dia 30 de Julho, pelas 19 horas, um concerto no âmbito do projecto 'Música nos Museus', no Museu Henrique e Francisco Franco, a cargo de Filipe Freitas, Fabien Filipe e Alexandre Andrade.

'Música nos Museus' é uma iniciativa cultural inédita, que decorrerá até ao final do ano de 2021, dando oportunidade a diversos grupos de música de apresentar o seu trabalho em museus da cidade do Funchal.

A entrada é gratuita, mediante inscrição através do email [email protected] ou através do número 291 211 090 e mediante a lotação da sala.