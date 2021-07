Resultados dos Censos 2021 são conhecidos quarta-feira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o director regional de Estatística, Paulo Vieira, apresentam, na próxima quarta-feira, dia 28 de Julho, os resultados dos Censos 2021 para a Região Autónoma da Madeira, numa conferência de imprensa que terá lugar pelas 11 horas, no Salão Nobre do Governo Regional.

Refira-se que estes primeiros resultados têm ainda um carácter preliminar, na medida em que são baseados em contagens resultantes do processo de recolha e são divulgados antes do final de todo o processo de tratamento e validação da informação recolhida.

Serão agora divulgados os dados respeitantes: ao número de edifícios, aos alojamentos, aos agregados domésticos e à população residente por freguesia.

A disponibilização dos resultados definitivos dos Censos 2021 está prevista para o 4º trimestre de 2022, mas será ainda antecedida por uma apresentação de resultados provisórios, a divulgar até Fevereiro do próximo ano, e já com mais detalhe de informação.

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre os dias de 5 de Abril e 31 de Maio.

A coordenação desta operação que é da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística (INE), coube, na Região, à Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e contou, também, com a participação das câmaras municipais e juntas de freguesias, envolvendo mais de 400 pessoas.

Uma curiosidade é que, nesta edição, a grande maioria dos agregados (87,9%) responderam directamente através da página de internet dos Censos. Dos restantes inquiridos, 7,7% foram entrevistados pelos recenseadores e 4,2% recorreram ao balcão das juntas de freguesia, onde a informação era também introduzida on-line. Ou seja, 99,8% das respostas foram obtidas através de canais digitais. Os restantes 0,2% dizem respeito ao recurso aos questionários em papel e à linha telefónica.