Norberto Ribeiro defende aposta na juventude para transformar Machico

“Não podemos desenvolver Machico sem uma aposta forte na nossa juventude”, defende Norberto Ribeiro

No II Conselho Regional da JSD/Madeira, que decorreu no passado sábado, 24 de Julho, o candidato pela coligação 'Juntos Somos Machico' à presidência da Câmara Municipal, Norberto Ribeiro, lançou críticas ao actual executivo municipal e demonstrou a sua vontade de reverter a situação.

Segundo o candidato, nos últimos anos a autarquia “virou as costas à juventude e não soube criar e implementar, atempadamente, soluções que valorizassem o papel e o contributo dos mais jovens a favor do concelho”.

Norberto Ribeiro fez questão de sublinhar a sua disponibilidade para reverter a situação, vincando que “não se pode desenvolver Machico nem nenhuma das suas freguesias se não houver uma aposta forte e objectiva na juventude”.

“Machico regrediu – e muito – nas políticas municipais direccionadas para a juventude nestes últimos anos e isso é evidente quando temos um concelho que hoje não apresenta soluções nem de emprego nem de habitação para os nossos jovens”, destacou o também presidente da concelhia. O candidato defendeu novas soluções para o futuro e garantiu que o seu projecto contempla várias medidas que, além de serem soluções nesta matéria, foram pensadas para “devolver a esperança que actualmente falta a quem quer iniciar a sua vida e constituir família na sua terra, ajudando-a a crescer e ganhar outra dinâmica social e económica”.

A par do Programa de Apoio à Habitação Jovem – uma das suas prioridades, assumidas enquanto complemento à estratégia regional que vem sendo seguida nesta matéria – Norberto Ribeiro entende que há todo um trabalho a concretizar em Machico, junto dos agentes económicos, para que estes possam abrir espaço à empregabilidade dos jovens no concelho, além da captação de investimento que também valorize o contributo da juventude e seja capaz de contar com ela para levar o concelho em frente. Isto, vincou, além dos incentivos que têm de existir, por parte da autarquia, ao lançamento de novos projectos empresariais que sustentem a criação de emprego próprio e que assumam este concelho como exemplo de apoio ao empreendedorismo jovem.