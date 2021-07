“As Autonomias podem indicar o caminho para uma 'nova' social-democracia”

O presidente da JSD/Madeira, Bruno Miguel Melim, interveio ontem na sessão de encerramento do XXI Congresso Regional da JSD/Açores, no qual Luís Raposo foi eleito o novo presidente da estrutura de Juventude laranja, sucedendo a Flávio Soares.

Na sua intervenção, o líder regional da JSD/Madeira afirmou a importância que a autonomia teve para o desenvolvimento dos territórios.

Melim referiu que o o exercício do poder, de forma simultânea, por parte do PSD na Madeira e nos Açores constitui-se como "uma oportunidade de reafirmar os princípios da social-democracia, actualizando-os aos desafios de um mundo em mudança.”

O também deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e membro da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político, elencou as áreas que considera prioritárias para que as novas gerações assumam uma posição. Nomeadamente: “Lei de finanças das Regiões Autónomas, revisão do Estatuto-Político Administrativo, autonomia fiscal que permita às Regiões Autónomas definir a tributação aplicar às pessoas singulares e colectivas, e uma estratégia concertada na política de conservação do mar e da natureza”, elencou.

Os temas anteriormente referidos foram, ainda, o mote para que Bruno Melim lançasse o desafio a Luís Raposo, presidente eleito, para a realização de uma "Cimeira das Autonomias”, realizadas por ambas as estruturas, no último trimestre deste ano.

É tempo de afirmar uma 'nova' social-democracia para Portugal, tendo como base uma social-democracia atlântica que defenda o primado da pessoa humana e a descentralização de competências, reforçando assim o papel das Autonomias.

Recorde-se que a viagem do presidente da JSD/Madeira aos Açores termina amanhã com a recepção, por parte do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, pelas 15 horas, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, já depois de reuniões mantidas durante o dia de hoje com a Direcção Regional da Juventude dos Açores e a empresas ligadas ao sector turístico lideradas por madeirenses.