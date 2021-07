Veja as imagens da edição de 2021 do Passeio Harvey Foster

Decorreu este domingo, dia 25 de Julho, mais uma edição do Passeio Harvey Foster.

O evento representa uma homenagem ao britânico homónimo, responsável por trazer o primeiro automóvel para a Madeira, em Janeiro de 1904. É também um pretexto para colocar os veículos mais antigos existentes na Madeira em movimento, e dar a conhecer este património aos residentes e turistas.

O trajecto utilizado neste evento, é o mesmo que foi utilizado por Harvey Foster, ou seja, Funchal - Câmara de Lobos - Funchal.

Devido à covid-19, as inscrições foram limitadas a 27 inscritos, mas nem por isso o cortejo teve menos brilho.

Participam neste passeio, carros cuja construção deu-se até ao ano 1955, inclusive um Rolls Royce.

O Passeio Harvey Foster foi organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, com os apoios da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, das Câmaras do Funchal e de Câmara de Lobos.