Miguel Brito quer Porto Santo a liderar no apoio aos negócios e comércio local

O candidato do PS à Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, assumiu hoje que quer que a autarquia seja "mais proactiva" e que "coloque os seus recursos ao dispor dos empreendedores, dos negócios, em particular o comércio local, que tem sido particularmente fustigado pela crise resultante da pandemia de covid-19".

Para tal, o socialista pretende ajudar os empreendedores e o comércio local a "aproveitar as potencialidades do Marketplace", de forma a "digitalizarem a sua oferta comercial de serviços e produtos e assim conquistarem melhores oportunidades de escoarem os seus produtos e ter rentabilidade para os seus negócios".

O candidato promete oferecer apoio técnico da autarquia para que o comércio local tenha uma presença on-line optimizada.

Miguel Brito quer que o apoio aos empreendedores e aos negócios na ilha sejam "uma prioridade para a autarquia" e, nesse sentido, prevê a criação de Gabinete de Apoio à Economia com técnicos de apoio à formalização de candidaturas a programas e fundos europeus, bem como apoio legal.

“Temos o dever de ajudar a eliminar as dificuldades associadas aos nossos empreendedores e comerciantes, que por vezes encontram obstáculos no desenvolvimento dos seus negócios. Temos de colocar o conhecimento da Câmara Municipal, dos seus técnicos e toda a competência da autarquia ao serviço dos nossos empresários para que possam continuar a gerar emprego, a apostar no Porto Santo para abrir novos negócios e a deixar aqui riqueza e postos de trabalho”, refere o candidato.