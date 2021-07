Miguel Brito defende criação de polo de intervenção social para combater a pobreza e exclusão social

Miguel Brito propõe a criação de um serviço de intervenção e acompanhamento social integrado na zona envolvente ao Bairro do Campo de Baixo, que se materialize num Polo Municipal de Intervenção Social e Acompanhamento. Um importante instrumento para combater as necessidades e carências da população do Porto Santo.

O candidato do PS à Câmara Municipal de Porto Santo vincou a importância de se ter um adequado acompanhamento das famílias em situação de carência, bem como assegurar um diagnóstico social de combate à pobreza e exclusão social.

Este serviço, que contará com a presença de uma equipa técnica, será criado em articulação com instituições locais e governamentais, tendo em vista a promoção da melhoria das condições de vida e bem-estar da população, condições facilitadoras da inclusão social.

“A criação deste Polo Municipal de Intervenção Social e Acompanhamento no Campo de Baixo permitirá oferecer soluções de inclusão social e responder às necessidades emergentes da população e prevenir problemas sociais no Porto Santo”, avança Miguel Brito, que pretende a tomada de consciência coletiva dos problemas existentes no município e a mobilização dos diversos agentes locais para a resolução dos mesmos.