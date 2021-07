Miguel Brito formaliza candidatura autárquica com entrega das listas de candidatos

A candidatura do PS-Madeira às eleições autárquicas no Porto Santo está oficialmente formalizada com a entrega, esta quarta-feira, das listas de candidatos no Tribunal da Comarca da Madeira, no Porto Santo. Miguel Brito lidera uma equipa que alia experiência política e juventude formada por elementos vindos de várias áreas da sociedade civil.

A apresentação das listas ficou a cargo da mandatária da candidatura, Maria Gorette Soares Faria.

Constituída por um total de 53 pessoas, entre militantes e independentes, a candidatura encabeçada por Miguel Brito quer construir e implementar um projecto de desenvolvimento integrado para o Porto Santo, que alie a sociedade civil, as empresas e as instituições locais, com propostas justas e inclusivas, que tenham um impacto positivo na vida das famílias porto-santenses.

A nossa equipa é formada por pessoas capazes, reconhecidas pela sua competência e pelo conhecimento da realidade vivida no terreno. São pessoas que querem fazer mais pela sua terra e que entendem que é o momento de participarem de forma ativa nos destinos do Porto Santo. Miguel Brito

O candidato socialista à presidência da Câmara Municipal deixa claro o que diferencia o seu projeto de outras candidaturas. “Queremos mesmo dar um outro futuro ao Porto Santo, mais positivo, inovador e com soluções efetivas. Isso passa por uma nova forma de atuar, por colocar os interesses e necessidades da população no topo das preocupações e por dar condições para haver mais emprego, melhor economia, melhor habitação, acessibilidades e mobilidade adequadas e qualidade de vida e bem-estar para a população. No dia 26 de setembro os porto-santenses vão votar pela mudança e confiar no projeto de futuro do Partido Socialista”, conclui o candidato.

Miguel Brito encabeça a lista de candidatos do PS-Madeira à Câmara Municipal do Porto Santo. Ana Dias lidera a lista à Assembleia Municipal e Maria Salomé Melim Costa é a candidata à Junta de Freguesia do Porto Santo.