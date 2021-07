Recurso a advogados custa 358 mil euros a Ponta do Sol

Bom dia, a manchete desta segunda-feira do seu DIÁRIO aponta a Oeste. Ponta do Sol gasta 358 mil euros em advogados, escrevemos em letras grandes.

Em concreto, acrescentamos que "os quatro contratos para assessoria jurídica que a Câmara celebrou no actual mandato representam 5% do valor global de investimentos" e que "80% das obras são atribuídas sem concurso público" e, ainda, que "há uma empresa chamada para endireitar calhaus sempre no limite do ajuste directo". Leia tudo o que descobrimos nas páginas 6 e 7.

Ontem foi o regresso oficial do futebol na nova época e do público aos estádios, o que não era possível desde Março do ano passado. A foto da primeira página desta edição fala disso e de forma lapidar. Taça da Liga já não passa pela Madeira.

Isto porque as "equipas madeirenses" (Marítimo e Nacional) foram "eliminadas em simultâneo". E acrescentamos: "Marítimo afastado pelo Boavista (0-1) e Nacional derrotado pelo Estoril (1-2) com um golo em cima do minuto 90. No regresso do público aos estádios, a lotação permitida esteve longe de ser atingida". Leia as crónicas e rescaldos entre as páginas 13 e 15.

Nascimento aposta na continuidade com renovação é o título que marca a cobertura da pré-campanha para as Autárquicas de 26 de Setembro. "Lista apoiada pelo PSD e CDS conta com três caras novas", escrevemos a propósito. Mas também damos outras notícias, tais como a reportagem "na volta à ilha, Boaventura envelhece a ver os filhos partir". Tudo para ler entre as páginas 3 e 4.

Outros dois títulos fecham as chamadas de primeira página. Ligação ao Jardim da Serra arranca a 2 de Agosto, para ler na página 8, e Covid volta a matar 27 dias depois, para ler na página 11.

Há muitas mais notícias e informações que podem merecer a sua atenção nas 36 páginas desta edição.

