Marítimo eliminado da Taça da Liga

O Marítimo foi derrotado esta tarde no seu estádio por 1-0, no encontro da fase de apuramento da Taça da Liga, frente ao Boavista.

O golo da equipa portuense aconteceu aos 41 minutos por Luís Santos, tendo a equipa madeirense desaproveitado algumas oportunidades na segunda parte.

O jogo ainda teve 8 minutos de compensação do tempo perdido na parte complementar, período no qual um jogador do Boavista foi expulso.

Foi o primeiro jogo oficial dos verde-rubros na nova época 2021-2022, com a novidade de pela primeira vez em mais de 16 meses ter sido permitida a presença de público nas bancadas do Estádio do Marítimo.