Diogo Goes promete campanha “fora da caixa”

O candidato da coligação Confiança à presidência da Junta de Freguesia da Sé, Diogo Goes - que além de docente assistente no ensino superior e curador é artista plástico - estará ao longo dos próximos dias a desenvolver 3 mil desenhos que irá oferecer aos residentes locais. Trata-se, nas suas próprias palavras de uma acção de campanha que se quer "fora da caixa”.

O objectivo desta iniciativa além de constituir uma forma de se diferenciar na comunicação com os cidadãos residentes na freguesia da Sé é também uma forma de sensibilização para a preservação do património edificado do Coração da Cidade e para o papel das práticas artísticas na aproximação das pessoas, na coesão social e na dinamização dos espaços públicos e do comércio local.

Os desenhos de pequeno formato, que interpretam várias vistas dos sítios históricos e icónicos, monumentos e edifícios classificados no coração da cidade, serão distribuídos nas ruas da freguesia da Sé, no contacto com a população ou mediante o contacto com o autor, através das suas redes sociais.

"Muitas mais iniciativas irão decorrer ao longo dos próximos meses", anunciou ainda Diogo Gomes.