Ribeira Brava arranca com a quarta campanha veterinária

A Câmara Municipal da Ribeira Brava decidiu avançar com aquela que será a sua quarta campanha veterinária que visa a vacinação antirrábica e na identificação eletrónica dos animais domésticos.

Esta foi uma proposta aprovada esta tarde em reunião de câmara e que tem por objectivo auxiliar as famílias da Ribeira Brava nos cuidados com os seus animais, "já que a lei em vigor obriga ao registo do animal na Junta de Freguesia da área de residência, à desparasitação e vacinação dos cães contra as doenças infectocontagiosas caraterísticas da espécie, e à identificação electrónica dos cães perigosos ou potencialmente perigosos e cães de caça, embora o ideal seja ter todos os animais domésticos identificados através de um microchip".

A autarquia decidiu suportar todos os custos inerentes à quarta campanha veterinária realizada no concelho, para prevenir a propagação e transmissão da raiva entre os animais e entre os animais e os humanos.

No total, deverão ser realizadas 400 intervenções para vacinação antirrábica, desparasitação, identificação, licenciamento e registo, num investimento superior a 14 mil euros.

A campanha será feita nas quatro freguesias do concelho e conta com o apoio das Juntas na isenção do pagamento da licença dos animais, permitindo uma poupança significativa no orçamento financeiro das famílias.