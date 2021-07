Madeira tem oito ‘Praias Acessíveis’

O Programa ‘Praia Acessível – Praia para Todos!’ é um galardão atribuído anualmente às zonas balneares portuguesas que asseguram condições de acessibilidade, segurança, conforto, autonomia e independência às pessoas com mobilidade condicionada, com o intuito de lhes proporcionar uma fruição com equidade e dignidade nestes espaços de lazer.

Em 2021, foram 223 as praias acessíveis que receberam este galardão, atribuído pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, a Agência Portuguesa do Ambiente, e o Turismo de Portugal. Foram, em concreto, 49 zonas balneares fluviais ou lacustres, 175 marítimas ou de transição, das 18 nos Açores e 8 na Madeira.

A obtenção deste galardão é também um sinónimo de qualidade ambiental e de segurança balnear, mas é sobretudo a garantia de acessibilidade para todas e todos que se tem destacado na diferenciação positiva das praias portuguesas, um dos recursos mais importantes da procura por parte de turistas nacionais e internacionais.

Na Região Autónoma da Madeira as galardoadas são as seguintes:

Ilha da Madeira

Machico:

Banda d’Além – Com cadeira anfíbia e com zona de sombra com piso plano e estável reservada a pessoas com mobilidade condicionada

São Roque

Santana:

Ribeira do Faial

Santa Cruz:

Palmeiras

Funchal:

Complexo Balnear de Ponta Gorda - Poças do Governador – Com dispositivo mecânico para acesso a piscina e serviço de apoio ao banho

Complexo Balnear do Lido – Com cadeira anfíbia para acesso a piscina e serviço de apoio ao banho

Praia Formosa – Com cadeira anfíbia, canadianas anfíbias e serviço de apoio ao banho. e com Sistema Audioplage para acesso ao mar com autonomia de pessoas com deficiência visual, quando solicitado previamente através do e-mail [email protected] e se as condições de mar o permitirem

Ilha do Porto Santo

Porto Santo:

Fontinha – Com cadeira anfíbia e serviço de apoio ao banho