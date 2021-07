Curraleiros divididos sobre novo acesso à freguesia

Dos que são a favor do novo acesso, João de Sá, comerciante há várias décadas, depois de outras tantas como emigrante na Venezuela, do alto dos seus 76 anos, não se cansa de apontar as vantagens dessa ligação. Das várias opções que diz existir, uma estrada ao longo da Ribeira dos Socorridos seria, na sua opinião, a mais vantajosa. “Da ponte das Balseiras, pela ribeira abaixo, até à via rápida era cinco estrelas. E material não falta. Era construir um ou dois túneis com 300 metros cada um e facilitava-nos tanto a vida”, sugere. A juntar a isto, um túnel da Fajã Escura até à Boaventura e o Curral das Freiras ficava “um brinquinho”.