PJ detém homem de 52 por suspeita de homicídio a idoso

A Policia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, emitiu um comunicado ao início desta manhã de quinta-feira, dando conta da detenção hoje, "fora de flagrante delito", de um homem de 52 anos de idade, "em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público – DIAP do Funchal, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado".

Na nota a PJ frisa que "os factos ocorreram na tarde de 22 de Maio de 2021, na residência da vítima, situada na freguesia da Ribeira Brava".

Ainda acrescenta que "por motivos ainda não totalmente apurados, a vítima, de 86 anos de idade, foi agredida com o uso de força física e com um golpe de arma branca, na zona do pescoço, do qual resultou a sua morte", explicita.

Mais de dois meses depois, "as diligências de investigação desenvolvidas, designadamente com recurso ao Laboratório de Polícia Científica, bem como a intensa recolha e tratamento de informação, permitiram a detenção do suspeito", revela a PJ.

"O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", conclui.