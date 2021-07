Levada e Marítimo B na Fase Final da 3.ª Divisão Nacional de voleibol

As Fases Finais dos Campeonatos Nacionais da 3.ª Divisão, de Seniores Femininos e de Masculinos, para apuramento do Campeão Nacional realizam-se este fim-de-semana. A Madeira estará representada com os seus dois campeões regionais, o CE Levada (Seniores Femininos) e o CS Marítimo B (Seniores Masculinos).

O CE Levada irá participar na Fase Final do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, de Seniores Femininos, que terá lugar em Viana do Castelo e terá como adversários o VC Viana, CD Fiães e CR Piedense. A equipa orientada pelo técnico Ricardo Silva irá defrontar na meia-final o VC Viana, no sábado, às 18 horas.

O CS Marítimo B irá participar na Fase Final do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, de Seniores Masculinos, que se realizará em Oeiras e terá como adversários o CV Oeiras, CV Lisboa e CA Madalena (Açores). A equipa verde-rubra irá disputar a meia-final frente ao CV Oeiras, em jogo agendado para as 18 horas de sábado.