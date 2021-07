Madeira com mais três equipas nas Fases Finais dos Campeonatos Nacionais de voleibol

A Madeira conta com mais três equipas a participar nas Fases Finais dos Campeonatos Nacionais dos escalões de formação, isto depois do CE Levada ter conquistado o 2.º lugar no escalão de Juvenis Femininos. Os campeonatos decorrem a 24 e 25 de Julho.

De acordo com nota da Associação de Voleibol da Madeira, o CS Madeira irá participar no Encontro Nacional de Mini Voleibol, para apurar o Campeão Nacional no escalão de Minis Femininos. Este encontro decorre no sábado no Parque Urbano de Paços de Ferreira. A equipa orientada pela técnica Marta Mendes terá como adversários o SL Benfica, SC Braga, Leixões SC, Ala Gondomar, AE Madeira Torres, CD Póvoa e SC Vila Real. O modelo de competição é todos contra todos, a uma volta, em que terão 4 jogos na manhã e mais 3 à tarde.

Já a AD Machico irá participar na Fase Final do Campeonato Nacional de Iniciados Femininos, que irá decorrer no sábado e ainda no domingo, em Fermentões, em Guimarães. A equipa orientada pelo técnico Paulo Marote terá como adversários o SL Benfica, SC Arcozelo e o Clube K (Açores). A AD Machico irá enfrentar o SL Benfica, na meia-final agendada para Sábado, às 18 horas.

O CS Madeira irá participar igualmente na Fase Final do Campeonato Nacional de Juniores ‘B’ Femininos, que irá decorrer nos dias 24 e 25 de Julho, em Famalicão. A equipa orientada pelo técnico Hugo Fernandes terá como adversários a AVC Famalicão, GC Vilacondense e o VC São Miguel (Açores). O CS Madeira irá defrontar na meia-final, às 18 horas de Sábado, o GC Vilacondense.