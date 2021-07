Equipas madeirenses na recta final dos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão de Voleibol

As equipas madeirenses do CS Marítimo e CS Madeira estão na recta final dos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão. Faltam apenas três jogos para o feminino e quatro jogas para o masculino para acabar a prova.

O CS Marítimo, nos masculinos, recebe no Sábado, às 18 horas, no Complexo Desportivo do CS Marítimo, a A.A. Espinho (Associação Académica de Espinho). A equipa nortenha é a actual líder, com 18 pontos conquistados em 6 jogos e tem a subida à 1.ª Divisão praticamente assegurada.

A equipa verde-rubro, por sua vez, ocupa o 4.º lugar, com oito pontos, a um ponto do Clube de Condeixa e a três pontos do GC Santo Tirso, actual 2.º classificado.

O CS Marítimo recebe agora a A.A. Espinho e faltam enfrentar o CVL, actual 5.º classificado, e defrontar por duas vezes, o lanterna vermelha, CD Os Marienses, dos Açores.

O GC Santo Tirso, que será o grande adversário da equipa madeirense a ocupar a 2.ª vaga, que garante a 1.ª Divisão nos jogos que faltam da competição, irá defrontar por duas vezes o Clube de Condeixa, visita o CVL e Os Marienses.

O CS Madeira, nos femininos, recebe no Domingo, pelas 17 horas, o GC Santo Tirso (Ginásio Clube de Santo Tirso), no Pavilhão da Levada.

A equipa madeirense ocupa o 3.º lugar da classificação com 14 pontos em sete jogos disputados. Está a três pontos do SC Espinho, 2.º classificado, e a quantro pontos do líder Lusófona VC. O adversário do CS Madeira deste domingo está em 4.º lugar da classificação com nove pontos.

Nos trÊs jogos que faltam para o fim da competição, o CS Madeira recebe o GC Santo Tirso, visita o líder Lusófona VC e a ADRE Praiense, dos Açores.