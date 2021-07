Autorizada presença de público nos jogos de Marítimo e Nacional

Está autorizada a presença de público nos estádios de Marítimo e Nacional, este fim-de-semana, mais concretamente no domingo, dia em que ambos os conjuntos vão disputar encontros alusivos à primeira fase da Taça da Liga.

A circular normativa da Direcção Regional de Saúde (DRS) define a lotação de ambos os recintos em 50% e a obrigatoriedade dos espectadores - em eventos com mais de 100 pessoas e independentemente da sua natureza e das modalidades envolvidas - apresentarem teste rápido de antigénio (TRAg) realizado nas 48 horas que antecedem o início da competição, com resultado negativo, à entrada dos recintos que acolhem a prática desportiva.

Os promotores desportivos e demais entidades responsáveis pela realização da competição desportiva devem controlar e monitorizar o acesso ao recinto que acolhe a prática, interditando a entrada do público que não apresente teste rápido.

A presente circular normativa, assinada por Herberto Jesus, produz efeitos imediatos, e mantém-se em vigor enquanto perdurarem os respectivos pressupostos.

Entretanto, o Marítimo já assinalou o momento do regresso da família maritimista aos Barreiros. Cerca de 4.500 pessoas poderão assistir ao jogo de domingo, dia 25 de Julho, às 18 horas, diante do Boavista.

Para o efeito, estarão abertas as bancadas Nascente, Sul e Norte com a seguinte delimitação: o banco de cor verde está disponível para assistir ao jogo e o banco vermelho está interdito, de modo a cumprir o distanciamento social. Já a Bancada Poente foi reorganizada e está configurada, consoante o número atribuído no respectivo cartão.

Os verde-rubros indicam ainda que nas imediações do Estádio do Marítimo estará um posto de colheita, no sábado e domingo, dias 24 e 25 de Julho, para a realização dos testes antigénios.

Quanto aos alvinegros, que têm jogo agendado para domingo, frente ao Estoril, na Choupana, também às 18 horas, ainda não se manifestaram publicamente sobre a decisão. Ainda assim, feitas as contas poderão entrar no recinto cerca de 2.500 espectadores.